Cục CSGT vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Công an về phòng chống dịch do nCoV, Cục CSGT vừa có công điện chỉ đạo CSGT các địa phương yêu cầu thực thiện nghiêm túc các chỉ đạo trên và việc kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế.

“Quá trình kiểm tra, xử lý phải tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ. Bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo. Mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Cục cũng yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh hay vận chuyển động vật hoang dã trái phép; phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các a nghi nhiễm bệnh để xử lý.

Phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Cũng liên quan đến việc phòng chống dịch do nCoV, sáng 2/2, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, báo An ninh thủ đô và nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh tổ chức phát miễn phí hơn 75 nghìn khẩu trang 4 lớp tại Ga Hà Nội và số 50 Đặng Thai Mai.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.