Container đè bẹp xe khách limousine, 3 người chết: Xác định nguyên nhân

Chiều 18/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giữa xe container BKS 14C - 009.86 và xe khách limousine BKS 79B - 029.12 là do lái xe container không làm chủ tốc độ.

Cụ thể, khuya 17/6, khi đi đến đoạn cua tại khu vực Km256+600 Quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Quảng Minh (Hải Hà, Quảng Ninh), tài xế container lái xe lấn sang phần đường bên trái, xe bị lật nghiêng, va chạm rồi đè lên và đẩy xe limousine đi một đoạn.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, lái xe container đến Công an huyện Hải Hà đầu thú. Công an huyện Hải Hà phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, kiểm tra nồng độ cồn và thu mẫu nước tiểu để giám định chất kích thích.

Liên quan đến vụ tai nạn, theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe container đi với tốc độ 67 km/h vào lúc 22h29 ngày 17/6. Trước đó 10 giây, tốc độ chiếc xe này là 63 km/h. Còn xe khách không có dữ liệu về tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho hay, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn cùng trong doanh nghiệp vận tải, không có ai là hành khách. Tối 17/6, họ đi công việc cá nhân và gặp nạn. Tại hiện trường, xe container chiếm hết làn đường của xe limousine .

Cũng theo ông Tùng, xe limousine mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa, được doanh nghiệp ở Quảng Ninh mua về nhưng chưa sang tên, đổi chủ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn.

Video: Hiện trường xe container đè bẹp dúm xe limousine, 3 người chết