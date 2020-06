Công khai xin lỗi vợ chồng bị kết án oan tại Đắk Nông

Theo đó, TAND huyện Tuy Đức tổ chức buổi xin lỗi có sự tham gia của đại diện của TAND huyện Tuy Đức, Công an huyện Tuy Đức và Viện KSND huyện Tuy Đức, liên quan đến oan sai của vợ chồng ông Võ và bà Thưởng.

Cụ thể, vào năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) diện tích 400m2, với giá 100 triệu đồng.

Năm 2016, bà Huệ và bà Hằng yêu cầu vợ chồng ông Võ đến UBND xã làm thủ tục sang tên mảnh đất trên cho ông Nguyễn Văn Cương (trước đó bà Huệ và Hằng đã chuyển nhượng lại cho ông Cương).

Tuy nhiên, vợ chồng ông Võ không đồng ý đến làm thủ tục vì ông bà cho rằng không biết ông Cương là ai. Sau đó, bà Huệ và bà Hằng làm đơn khởi kiện bằng một vụ án dân sự tại TAND huyện Tuy Đức.

Dù không có tội, ông Nguyễn Văn Võ cùng vợ mình vẫn bị toà kết án tù.

Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, TAND huyện Tuy Đức thấy rằng ông Võ và bà Thưởng có dấu hiệu hình sự nên đình chỉ vụ án dân sự, chuyển hồ sơ cho VKS đề nghị cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức khởi tố bằng một vụ án hình sự.

Ngày 11/4/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Võ và bà Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ. Cơ quan VKSND huyện Tuy Đức cũng phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố ông Võ và bà Thưởng với tội danh này.

Ngày 4 và 5/10/2018, TAND huyện Tuy Đức đưa vụ án ra xét xử và tuyên ông Võ 24 tháng tù giam và bà Thưởng 24 tháng tù treo, thời gian thử thách là 48 tháng về tội nói trên.

Đến ngày 12/10/2018, vợ chồng ông Võ làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên ông bà vô tội.

Ngày 4/1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông đưa vụ án ra xét xử và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 21/9/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành các quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Thưởng, vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.

“Trong quá trình tiến hành tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ, VKSND huyện Tuy Đức, tòa án đã đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là oan sai cho ông Võ và bà Thưởng. Nay tôi đại diện cho Tòa án huyện Tuy Đức cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng trong huyện xin chân thành xin lỗi ông Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng, cùng với gia đình của ông bà về những thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra suốt trong quá trình giải quyết vụ án. Mong ông bà và gia đình chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi", ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức nói.

Đại điện cơ quan chức năng tham gia buổi xin lỗi, cải chính vì kết án sai.

Về phía ông Võ, ông cho biết, bản thân rất bức xúc về việc cơ quan tố tụng đã làm oan sai đối với ông và vợ. Những thiệt hại đối với ông và gia đình ông là rất lớn. Từ khi bị liên quan sự việc, kinh tế gia đình ông bị suy sụp, vợ ông bị khủng hoảng.

Còn người nhà ông Võ và nhiều người dân chứng kiến bức xúc khi cho rằng, chỉ có đại diện của TAND huyện Tuy Đức đứng lên xin lỗi, trong khi đó đại diện cơ quan điều tra huyện Tuy Đức, đại diện VKS huyện này không trực tiếp xin lỗi tại buổi xin lỗi công khai.

Luật sư Lê Xuân Anh Phú, người bào chữa cho gia đình ông Võ cho biết: "Ngay sau khi nhận bào chữa cho ông Thưởng và bà Võ thì đã thấy có dấu hiệu oan sai. Vì tội lạm dụng, dấu hiệu là phải có sự chiếm đoạt, tuy nhiên đất này đã chuyển nhượng rồi, ông Võ và bà Thưởng không đòi lại đất. Và cơ quan điều tra, VKS, tòa án quy buộc ông bà là chiếm đoạt 100 triệu đồng, tuy nhiên bà Hằng, bà Huệ là những người tố cáo ông Thưởng và bà Võ lại không đòi lại 100 triệu đồng, mà chỉ yêu cầu thực hiện thủ tục sang tên".

Bàn về những thiệt hại của gia đình ông Phú từ khi bị án oan, theo luật sư Phú, sau buổi xin lỗi hôm nay, các cơ quan chức năng cần có cơ chế phối hợp, hoặc một cơ chế giám sát, hoặc chuyên môn của người tiến hành tố tụng để tránh trường hợp oan sai, mất niềm tin của người dân.

Video: Buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với người dân bị kết án sai.