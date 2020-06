Công an truy tìm thanh niên lái xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy

Video: Hiện trường vụ lái xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy

Trưa 26/6, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm nam thanh niên lái xe phân khối lớn gây tai nạn chết người trên đường Võ Chí Công nhưng không giúp đỡ nạn nhân mà leo lên xe bỏ chạy. Theo công an, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số người dân gần đó đã dùng điện thoại của nạn nhân để gọi người nhà đến hiện trường làm việc với cơ quan công an.

Sáng cùng ngày, Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, nạn nhân bị xe phân khối lớn tông chết là ông Nguyễn Văn Khuê, nhân viên thuộc Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội.

Vào khoảng 21h ngày 25/6, ông Khuê đang đi bộ sang đường tại khu vực tòa nhà UDIC ở đường Võ Chí Công thì bị một nam thanh niên lái xe phân khối phóng tốc độ cao theo hướng từ cầu Nhật Tân đi quận Cầu Giấy tông trúng.

Sau cú tông mạnh, nam thanh niên cùng chiếc xe máy đổ xuống đường văng ra xa một đoạn, còn ông Khuê ngã úp mặt xuống đường nằm bất động.

Người nhà than khóc bên thi thể nạn nhân bị xe phân khối lớn tông trúng.

Sau đó, người dân thấy nam thanh niên gây tai nạn đứng dậy dắt xe vào lề đường rồi quay lại khu vực nạn nhân đang nằm để quan sát. Tuy nhiên, nam thanh niên này không giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu hay gọi xe cứu thương mà lại trèo lên xe rồi phóng bỏ chạy.

Lúc này, có người lái xe đuổi theo xe của nam thanh niên gây tai nạn nhưng không đuổi kịp.

Nhân chứng cho hay, khi thanh niên này dựng xe bên đường, một số người quan sát được biển số chiếc xe phân khối lớn này là 20H9 - 638.19. Sau đó, người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.