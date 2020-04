Cô gái quê Nghệ An tìm được gia đình sau 6 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Tối 25/4, ông Vi Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận Cụt Thị Na (SN 1998) chính là con gái của ông Cụt Phò Lập (SN 1974, trú ở bản Nam Tiến 1, xã Bảo Nam), hiện đã liên hệ được với gia đình sau nhiều năm xa cách.

“Sau khi nắm được thông tin về sự việc, công an xã đã phối hợp với cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn kiểm tra, xác minh thông tin. Vì em ấy đang ở nước ngoài nên địa phương cũng đang chờ ý kiến từ phía công an và các cơ quan chức năng để xử lý”, ông Duy cho biết thêm.

6 năm mất tích bí ẩn, thiếu nữ bất ngờ tìm được gia đình.

Ngày 22/4, một tài khoản Facebook ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ thông tin về một cô gái tên là Cụt Thị Na (quê ở Nghệ An) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thời điểm Na bị bán là lúc 13 tuổi, đến nay cô gái này đã 19 tuổi.

Do không được dùng điện thoại nên Na mất liên lạc với gia đình ở Việt Nam từ lâu. Khi gặp được người này, Na nhờ đăng thông tin và hình ảnh của mình lên Facebook để tìm gia đình.

Thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Biết tin, anh Nguyễn Hùng Cường (trú ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đứng ra kết nối với người đăng thông tin để giúp N. tìm người thân.

Anh Nguyễn Hùng Cường liên lạc với Cụt Thị Na để làm cầu nối giúp em tìm người thân

“Khi tôi thấy một người tên D. (người đồng bào dân tộc Thái) đang sinh sống ở Trung Quốc gửi ảnh, thông tin ban đầu nói có cô gái cần tìm người thân, tôi đã liên hệ nói D. quay lại video Na tự giới thiệu về bản thân. D. đã quay lại hình ảnh N. nói tiếng dân tộc Thái.

Phán đoán Na là người Kỳ Sơn nên tôi đăng lên Facebook “Người Kỳ Sơn” và nhận được một số ý kiến phản hồi từ người thân Na”, anh Cường cho biết.

Có được một số thông tin ban đầu, anh Cường liên hệ với anh trai của Na là Cụt Văn Lập qua Facebook rồi xin số điện thoại liên lạc.

“Để tiện cho việc liên lạc, tôi đã lập nhóm trên Zalo với mọi người để gửi hình ảnh, video xác minh cụ thể, nhờ vậy gia đình họ đã kết nối và nhận ra được nhau sau bao năm trời xa cách”, anh Cường nói.

Anh Cụt Văn Lập liên lạc được với em gái sau 6 năm

Theo lời kể của anh Cụt Văn Lập, năm 2013, anh đi làm vàng ở Quảng Nam, em gái anh là Na đi làm ở Sài Gòn, nhiều năm cũng không gọi về cho gia đình.

Thời gian trôi qua, mọi người trong gia đình đều không biết Na đang ở đâu, làm gì. Sau khi được kết nối, anh Lập mới biết em gái đang ở Trung Quốc.

Được biết, Cụt Thị Na (SN 1998) là con thứ 2 trong gia đình thuộc diện nghèo khó ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Năm 2008, mẹ mất, ông Cụt Phò Lập (bố Na) không đủ sức nuôi 3 người con nên phải đi ở nhờ nhà người trong bản.

Sau 6 năm mất tích, Cụt Thị Na cho biết đã lập gia đình ở Trung Quốc và có một con trai 2 tuổi.

Video: Tâm sự của những phụ nữ thoát khỏi cạm bẫy buôn người