Cô gái nhiễm Covid-19 khai báo y tế vượt qua vòng kiểm dịch nghiêm ngặt thế nào?

Sáng 9/3, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, tại sân bay Nội Bài có 3 đơn vị kiểm soát hành khách nhập cảnh gồm Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), lực lượng An ninh cửa khẩu (Bộ Công an) và an ninh sân bay (ACV).

Trong đó, CDC Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai báo y tế của hành khách, còn An ninh cửa khẩu Nội Bài kiểm tra hộ chiếu của hành khách.

Nhân viên ngồi trước máy đo thân nhiệt bịt kín khẩu trang kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài.

Vào rạng sáng 2/3, cô gái N.H.N (26 tuổi trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) xuống sân bay nhưng khai báo y tế không trung thực dẫn đến việc cô này bị nhiễm Covid-19 và lây lan cho nhiều người.

"Khi hành khách khai báo y tế thì đơn vị có hỏi và điều tra thêm nhưng người này khẳng định chỉ đi qua Anh chứ không đi qua nước khác. Bên cạnh đó, việc kiểm tra hộ chiếu cũng không phát hiện cô này từng đi qua Italy", vị lãnh đạo cho hay.

Vị này cho biết thêm nếu đơn vị phát hiện được thì đã cách ly người này.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, hiện nay công việc quan trọng nhất là tập trung phòng chống dịch Covid-19.

"Hiện nay, chúng ta cần tập trung phòng chống dịch Covid-19, còn câu chuyện cũ (để lọt cô gái nhiễm Covid-19-PV) thì đơn vị sẽ họp rút kinh nghiệm sau", vị lãnh đạo chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 15/2, cô N. bay sang London (Anh), ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italy) du lịch. Tại thời điểm này, tại tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát.

Đến ngày 20/2 quay trở về Anh và sau đó đến ngày 25/02, cô gái này sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày.

Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, bệnh nhân bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Sau đó bệnh nhân lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3.

Đến ngày 5/3, nữ bệnh nhân sốt liên tục, kèm theo ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Người này đã đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, được chẩn đoán viêm phổi (phim chụp XQ có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải).

Sau đó, nữ bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo đõi điều trị.

