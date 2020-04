Cô gái âm tính dù ăn, ngủ cùng người mắc COVID-19

Ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), làm thủ tục xuất viện cho nữ bệnh nhân 210 (26 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) và nữ bệnh nhân 238 (17 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà).

3/4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh đã được chữa khỏi. (Ảnh: H.N.)

Cùng ngày, bệnh viện này cũng làm thủ tục ra viện cho P.T.L. (25 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà), người này âm tính với Covid-19 sau 6 lần xét nghiệm.

Theo cơ quan chức năng, L. là chị họ của bệnh nhân 238, cùng làm việc tại quán bar The For You ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Khi về nước, L. ngủ chung giường, cùng ăn uống với hai bệnh nhân 210 và 238.

Quán bar The For You (Thái Lan) là nơi làm việc của 6 người dương tính với SARS-CoV-2, gồm: bệnh nhân 146, bệnh nhân 210, bệnh nhân 229, bệnh nhân 230, bệnh nhân 238 và bệnh nhân 265.

Khi phát hiện trường hợp nữ bệnh nhân 238 dương tính, lực lượng phòng dịch đã đưa L. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 6 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh hiện ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 3 bệnh nhân 146, 210 và 238 đã khỏi bệnh và xuất viện. Bệnh nhân nam 265 còn lại đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo.

Video: Vì sao bệnh nhân COVID-19 có thể dương tính lại sau 2 lần âm tính?