Chuyện xúc động về Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm

Máu anh đã đổ

Sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một người Lào tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm 8 đồng chí do Thượng úy Ngô Văn Phong làm tổ trưởng để tổ chức xác minh nguồn tin và lên phương án bắt giữ.

Khi tổ công tác tiếp cận được địa bàn, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi) thông thạo địa bàn cùng với ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng nên đã xung phong đi tuyến đầu để di chuyển vào gần hơn khu vực nghi vấn, nhằm tiếp cận, xác định đối tượng.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Trong quá trình đang tiếp cận thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng lao ra, cầm dao đâm vào Thượng úy Nghĩa. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nghe thấy tiếng gọi của Thượng úy Nghĩa, ngay lập tức mũi công tác còn lại đã nhanh chóng có mặt để phối hợp truy bắt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã tẩu thoát vào rừng sâu.

Mặc dù được đồng đội nhanh chóng đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu nên Thượng úy Nghĩa hy sinh vào trưa cùng ngày.

Nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua cơ sở

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991) tại vùng quê nghèo xã Châu Thắng (Quỳ Châu, Nghệ An) trong một gia đình có hai chị em. Bố mẹ Nghĩa là nông dân quanh năm bươn chải trên đồng ruộng với hy vọng con cái được ăn học đàng hoàng.

Thương cha mẹ vất vả, Nghĩa và chị gái chăm chỉ học tập và luôn là học sinh giỏi của trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sầm Quốc Nghĩa tham gia nghĩa vụ CAND 2 năm sau đó chuyển chuyên nghiệp và đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ. Tốt nghiệp ra trường năm 2015, Nghĩa được điều đồng về công tác tại Công an huyện Quế Phong, là cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện từ đó đến nay.

Trong công tác chuyên môn, Thượng uý Sầm Quốc Nghĩa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới về nhận công tác ở Công an huyện Quế Phong 5 năm thì anh có 3 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi dua cơ sở. Đặc biệt tại Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc giai đọan 2015-2020 của cụm thi đua số 8 các đơn vị trên tuyến Quốc lộ 48A, anh vinh được vinh danh là 1 trong 20 gương mặt tiêu biểu.

Theo Thiếu tá Trần Thanh Hải – Chuyên viên thi đua khen thưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Nghệ An: Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là cái tên quen thuộc đối với anh em làm công tác thi đua khen thưởng Công an tỉnh, bởi mỗi thành tích, chiến công bắt tội phạm ma túy của Công an huyện Quế Phong đều có sự đóng góp không nhỏ của Nghĩa. Hồ sơ khen thưởng của anh dày lên theo năm tháng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Không nén được sự đau thương, mất mát, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An - người chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án ngay sau khi nhận được hung tin nhấn mạnh: Sự hy sinh của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là tổn thất lớn của Công an huyện Quế Phong nói riêng, Công an tỉnh Nghệ An nói chung. Đồng chí mãi là tấm gương cao cả cho mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh, để lại bố mẹ già cùng vợ và đứa con gái thơ dại chưa đầy 2 tuổi. Mới buổi sáng trước khi đi làm nhiệm vụ, anh còn dặn bố mẹ và vợ con cẩn thận rửa tay, khử trùng phòng tránh dịch Covid-19, nào ngờ buổi trưa gia đình nhận được tin người con, người chồng, người cha của mình hy sinh như “tiếng sét đánh ngang tai” khiến họ ngã quỵ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra truy bắt bằng được đối tượng gây án, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương, Công an huyện Quế Phong và gia đình tổ chức tang lễ cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Mặc khác, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị Lãnh đạo Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm, công nhận liệt sỹ Công an nhân dân đối với Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

