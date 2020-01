Chuyển 53 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Đồng Nai về huyện

Ngay 6/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT về các huyện, thành phố.

Quyết định điều động do đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký. Các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội ở Phòng CSGT về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và TP Long Khánh.

Nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an các huyện, thành phố phân công về các phường, xã hoặc các đội của đơn vị.

Công an Đồng Nai trong một lần ra quân trấn áp tội phạm.

Được biết, việc điều động các cán bộ, chiến sĩ ở Phòng CSGT về cơ sở lần này là đợt đầu tiên, với số lượng đông nhất từ trước đến nay.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, vừa qua Bộ Công an có chủ trương luân chuyển cán bộ chính quy về công an xã, thị trấn để tăng cường cho các địa phương. Cụ thể, 100% công an xã phải là lực lượng chính quy.

Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát các tiêu chí về chuyên ngành đào tào, thâm niên công tác… để tinh gọn lực lượng cảnh sát ở các đội, phòng nhằm bố trí thêm lực lượng chính quy cho công an cơ sở.

Hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát để điều động, luân chuyển cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo cấp phòng, cấp đội thuộc Phòng CSGT về các đơn vị khác theo đúng chủ trương.