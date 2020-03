Chủ xe Mecrdes bốc được biển ngũ quý 6 ngã ngửa phát hiện 2 xe 'đụng hàng'

Sáng 5/3, Phòng CSGT Công an Nghệ An làm thủ tục cấp biển số 37A-66666 cho xe Mecrdes GLC250 sau khi chủ nhân chiếc xe này ngẫu nhiên bấm được biển đẹp.

Ngay sau đó, chủ nhân xe biển ngũ quý 37A-66666 đăng thông tin lên mạng xã hội để "khoe" với mọi người.

Hai xe ô tô cùng chung biển số giả 37A-66666.

Điều ngạc nhiên là ngay sau đó, cộng đồng mạng tìm ra 2 xe ô tô từng treo biển số 37A-66666. Đó là xe Honda gắn biển trắng 37A - 66666 được chụp trong một cửa hàng nội thật xe hơi. Ngoài ra, một chiếc Vinfast cũng được gắn biển 37A - 66666 chụp ở phía trước trụ sở của một công ty. Điều này khiến mọi người không biết xe nào là biển số giả, xe nào là biển số thật.

"Hoang mang thật các bác ạ, trong 3 xe thì 2 xe đã treo biển số, còn 1 xe đang trong giấy hẹn. Giờ chả biết xe nào biển số thật, xe nào biển số giả", tài khoản facebook Hoàng Thái Dương viết.

Facebook Hoàng Thái Dương chia sẻ trên diễn đàn Otofun.

Trước việc có 3 xe ô tô trùng biển kiểm soát, Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, sáng 5/3, Phòng CSGT Công an Nghệ An làm thủ tục cấp biển số cho xe Mecrdes hiệu GLC250. Chủ nhân chiếc xe Mecrdes này bấm ngẫu nhiên được biển số 37A-66666.

Theo vị này, xe ô tô Honda và Vinfast biển số 37A-66666 như mạng xã hội đăng tải là xe đeo biển giả.

"Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện những xe gắn biển số giả tham gia giao thông, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định", Đại tá Cao Minh Phượng cho biết thêm.

Biển số ngũ quý 37A-66666 được Phòng CSGT cấp cho xe Mercedes GLC ngày 5/3/2020.

Như vậy, đến nay ở Nghệ An có 7 xe ô tô bốc trúng biển ngũ quý là 37A-11111 (Toyota Prado); 37A-222.22 (Porsche); 37A-33333 (Audi); 37A-444.44 (Kia Morning); 37A-55555 (Porsche); 37A-66666 (Mercedes GLC) và 37A- 88888 (Land Rover).

Riêng biển ngũ quý 37A-77777 và 37A-99999 vẫn ở trong kho số, chưa cấp phát.

