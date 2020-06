Chồng tá hỏa phát hiện vợ treo cổ tại nhà

Nhận được tin báo, Công an TP Thái Bình phối hợp các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 27/6, thông tin với PV VTC News, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ tại nhà tại riêng ở tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

Cùng chuyên mục

