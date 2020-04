Chống COVID-19, Hà Nội nghiên cứu giãn cách giờ làm việc

(VTC News) - Chủ nhân chiếc vali bị bỏ quên khiến con đường ở TP.HCM bị phong toả 4 tiếng tới cơ quan công an làm việc.

(VTC News) - TP.HCM chấp thuận bổ sung hơn 332 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

(VTC News) - Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

(VTC News) - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, 4 cán bộ vừa bị công an bắt giữ do liên quan đến vụ đấu thầu đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

(VTC News) - Ngày 29/4, tại Công an tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.