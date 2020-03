Chìm tàu cá, 6 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh suốt 6 giờ trên biển

Theo tin từ UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhiều ngư dân của địa phương vừa may mắn thoát chết sau khi tàu cá bị chìm ngoài biển.

Theo đó, ngày 11/3, tàu đánh cá do anh Nguyễn Văn Sa (trú tại xã An Hòa) làm thuyền trưởng cùng với 5 thuyền viên khác ra khơi đánh cá.

Đến khoảng 12h ngày 14/3, khi các ngư dân đang đánh bắt cá trên biển thì bất ngờ sóng to, gió lớn khiến tàu cá bị chìm.

Các thuyền viên may mắn thoát chết nhờ bám vào can và xô nhựa.

Lúc này, các thuyền viên lập tức bám vào các can và xô nhựa trên tàu, sau đó kết thành bè trôi lênh đênh trên biển.

Sau 6 giờ ôm can nhựa, đến 18h ngày 14/3 các ngư dân may mắn được tàu cá đi qua cứu vớt. Đến chiều 15/3, 6 thuyền viên được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Hiện các ngư dân đang báo cáo chính quyền địa phương để nhờ trục vớt tàu cá bị chìm ngoài biển.

