Cháy rừng ở Nghệ An, hàng ngàn người tham gia dập lửa

(VTC News) - Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

(VTC News) - Hàng ngàn người dân và lực lượng chức năng ở Nghệ An đang tham gia chữa cháy rừng dưới nắng nóng 40 độ C.

(VTC News) - Đại tá Đinh Văn Nơi - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.