Chân dung 6 lãnh đạo công an các tỉnh Tây Bắc

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 2/3/2020, Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Lưu Hồng Quảng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn tiến sỹ.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Năm 1986, ông Quảng tham gia vào lực lượng công an nhân dân và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Tháng 9/2014, ông được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Ngày 1/6/2020, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức (phải).

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Chiều 26/5/2020, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lê Xuân Minh năm nay 44 tuổi, quê ở TP Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện An ninh, đã nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng, làm Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Đại tá Lê Xuân Minh, tân Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 20/1/2020, Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hà Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Từ năm 2010 đến tháng 8/2013, Đại tá Hà Văn Tuyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị (Công an tỉnh Cao Bằng).

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Hà Văn Tuyên (trái) làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 8/2013, ông Tuyên giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh.

Ngày 20/5/2016, Đại tá Hà Văn Tuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Ông cũng là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 13/11/2019, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Giám đốc Công an Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Vân có bằng thạc sĩ của Học viện Cảnh sát nhân dân, từng là Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Phó trưởng Công an thành phố Việt Trì, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng Công an huyện Tam Nông.

Năm 2014, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Năm 2017, với cương vị Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ông Vân trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đánh bạc chục nghìn tỷ đồng liên quan cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Tháng 5/2012, Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Sùng A Hồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Hiện ông Sùng A Hồng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, khóa XIV, thuộc đoàn đại biểu Điện Biên.

Thiếu tướng Sùng A Hồng sinh năm 1962, tại xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là một sĩ quan cấp cao trong công an nhân dân Việt Nam.

