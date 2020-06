Chân dung 11 tân Giám đốc công an tỉnh vừa được điều động, bổ nhiệm

Chiều 1/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức.

Trước đó, Bộ công an cũng điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo công an tỉnh ở các địa phương từ Bắc vào Nam.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định: Ngày 29/5, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Võ Đức Nguyện

Đại tá Võ Đức Nguyện tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, trình độ cao cấp chính trị. Ông từng trải qua các chức vụ Trưởng công an huyện Tư Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình: Ngày 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lê Xuân Minh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lê Xuân Minh quê Hà Nội, tốt nghiệp Học viện An ninh, có nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngày 18/5, Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận: Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 4/5, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Phan Công Bình, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Phan Công Bình sinh năm 1966, quê huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định; tốt nghiệp Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân, trình độ cao cấp chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, ông trải qua các chức vụ Trưởng phòng tình báo, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định...

Giám đốc Công an Hậu Giang: Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Thượng tá Huỳnh Việt Hoà sinh năm 1976, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tân giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - Thượng tá Huỳnh Việt Hòa (trái) tại lễ công bố quyết định của Bộ Công an.

Giám đốc công an tỉnh Hà Giang: Ngày 17/4, Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định điều động Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Bộ công an và bổ nhiệm Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ giữ chức Giám đốc công an tỉnh Hà Giang.

Đại tá Phan Huy Ngọc sinh năm 1972, quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại tá Phan Huy Ngọc thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Giám đốc Công an Lào Cai: Ngày 2/3, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lưu Hồng Quảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thay Đại tá Đinh Tiến Quân nghỉ chế độ hưu trí.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Lưu Hồng Quảng.

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sỹ. Ông Quảng tham gia vào CAND năm 1986 và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an. Tháng 9/2014, ông được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng: Ngày 1/2, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, làm Giám đốc công an tỉnh này thay người tiền nhiệm là Đại tá Lê Minh Quang được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (phải) được Bộ Công an bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: K.T)

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc sinh năm 1965, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sĩ an ninh điều tra.

Tháng 9/2014, Đại tá Ngọc được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.