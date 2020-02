Chặn cuộc đua xe của 'quái xế trẻ trâu', công an Đồng Nai tạm giữ 54 xe máy

Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt.

Khoảng 2h ngày 20/2, trên Quốc lộ 20 xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt bô gây náo loạn khu vực, chuẩn bị đua xe. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với công an 2 huyện Tân Phú và Định Quán để ngăn chặn. Thấy công an, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy. Lực lượng chức năng khống chế, kiểm tra và bắt giữ hàng chục người.

Công an lập biên bản tạm giữ 54 xe máy, một ô tô, lấy lời khai 37 người liên quan để làm rõ hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

