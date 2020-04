Các khu du lịch ở Đà Nẵng được mở cửa đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

(VTC News) - Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

(VTC News) - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, 4 cán bộ vừa bị công an bắt giữ do liên quan đến vụ đấu thầu đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

(VTC News) - Ngày 29/4, tại Công an tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.