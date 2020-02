Cà Mau đề xuất đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa để hạn chế sụt lún

Ngày 24/2, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn với sự tham gia của đại diên các bộ, cục, vụ, viện của Trung ương và chuyên gia về quy hoạch thủy lợi, địa chất, tài nguyên môi trường và trồng trọt.

Một trong những vấn đề nóng được đưa ra tại hội nghị là tình trạng sụp lún diễn ra ở nhiều nơi tại Cà Mau những ngày gần đây.

Sụp lún diễn ra ở nhiều nơi.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, sáng 18/2, tại tuyến đê Đá Bạc về Kênh Mới xảy ra sụp lún mặt đường khoảng 100m.

Sáng 23/2, tuyến đê này tiếp tục sụp lún thêm khoảng 90 m. Mặt đê bị lún sâu từ 1,8 - 2m. Ngoài ra sụp lún còn xuất hiện 5 điểm trên tuyến Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, nhiều vết rạng nứt trên tuyến Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc. Đối với lộ giao thông nông thôn, có 907 vị trí sụp lún với tổng chiều dài hơn 21.600 m.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, nguyên nhân sụt lún được xác định ban đầu là do mất phản áp của nước vào thành bờ sông do tình trạng khô hạn gây ra. Ngoài ra, còn do các nguyên nhân khác như đặc điểm địa chất yếu, một số công trình hạ tầng nằm gần bờ sông, gia tải lớn, lòng sông sâu… gây ra sạt lở, sụt lún.

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, với các vị trí sụp lún ở các công trình thì địa phương đã ban hành các quyết định tình huống sự cố công trình, thực hiện các bước theo quy định. Tỉnh sẽ khảo sát lại từng khâu từ khảo sát, thiết kế, thi công công trình…

Trước mắt, Cà Mau đề xuất sẽ mở cống đưa một lượng nước mặn phù hợp vào vùng ngọt hóa để tạo phản áp lên bờ kênh, hạn chế sụt lún, sạt lở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

“Chúng tôi cho rằng đây là giải pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chúng tôi đánh giá như vậy là vì ở những nơi không phải vùng ngọt, nước không bị cạn thì không có hiện tượng sụt lún. Ở khu vực xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời trước đó có sụp lún nhưng khi có lượng nước mặn vào đây thì ngưng lại”, ông Sử nói.

Nhiều chuyên gia e ngại khi đưa nước mặn vào sẽ gây xâm mặn ở vùng ngọt, ảnh hưởng canh tác trong tương lai. Ông Sử cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của các đại biểu và tiếp thu, thận trọng.

Sau hội nghị, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục mời các chuyên gia đi khảo sát, đánh giá lại giải pháp nói trên để đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Video: Hạn hán, đập thủy điện làm cạn sông Mekong (Nguồn: SCMP)

