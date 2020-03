Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen 2 cán bộ công an hoãn cưới để chống dịch Covid-19

Ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và 2 cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong bức Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vius Corona (Covid-19) diễn biến nhanh, phức tạp, nguy hiểm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nuớc, Chính phủ và Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp rất quyết liệt để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch Covid-19, xuất hiện những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh hạnh phúc cá nhân, chấp nhận sự hy sinh, có thể lây nhiễm Covid-19 vào bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vùng dịch bệnh.

Thư khen nêu cụ thể trường hợp Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) và Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng (SN 1993) đều là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Xuyên đã hoãn đám cưới để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, kiểm soát, theo dõi người ra, vào khu vực cách ly, vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (vùng tâm dịch Covid-19).

“Hai đồng chí Tuấn và Sáng là những tấm gương thể hiện lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh theo tinh thần đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước, nhân dân và Ngành cần đến” – Thư khen nêu rõ.

0h ngày 4/3, 12 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) được dỡ bỏ sau 20 ngày thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn, Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng chúc mừng lễ cưới của các đồng chí. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc” – Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng.

Video: Xã Sơn Lôi hết dịch Covid-19