Bộ trưởng Công an: Tiếp tục tấn công mạnh các loại tội phạm, băng nhóm bảo kê

Chiều 24/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có buổi tiếp xúc cử tri TP Bắc Ninh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ và nhân dân TP Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng với những kết quả TP Bắc Ninh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm cũng chia sẻ, năm 2020 trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng bộ và nhân dân TP Bắc Ninh cần có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an trả lời cử tri TP Bắc Ninh.

Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin đến cử tri tình hình an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề cập một số vấn đề cử tri quan tâm như công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy; an ninh mạng; vi phạm pháp luật về môi trường; trật tự, an toàn giao thông; tình hình xâm hại trẻ em...

Đại tướng Tô Lâm khẳng định: "Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, băng nhóm bảo kê... Đồng thời chú trọng điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công an xã chính quy."

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm cũng trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến nhóm tội phạm lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: "Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Để giúp đại biểu Quốc hội làm tròn nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng mong muốn bà con cử tri tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ;

Đề nghị Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII vào cuộc sống, là đầu tàu sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022".

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Bắc Ninh đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội khi đưa ra nhiều giải pháp kịp thời về phòng chống, chiến thắng đại dịch COVID-19; sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV nói chung; hoạt động tích cực, hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp đã tham gia đóng góp vào nhiều dự án luật và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Cử tri TP Bắc Ninh nêu ý kiến tại hội nghị.

Các cử tri đại diện cho phường Tiền An, phường Hòa Long, phường Khắc Niệm cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh một số vấn đề như: Nhà nước cần đẩy nhanh chỉ đạo hỗ trợ thất nghiệp đối với người lao động tự do, người kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ; cần có giải pháp cấp bách, quyết liệt giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường sông Ngũ Huyện Khê, bảo vệ nguồn nước sông Cầu.

Các cử tri cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PPP cấp tỉnh và giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu.

Sau khi lắng nghe các ý kiến cử tri, Bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ chuyển những ý kiến này đến các đơn vị có trách nhiệm để trả lời trong thời gian sớm nhất.