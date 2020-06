Bổ nhiệm nữ Thiếu tướng giữ chức Cục trưởng thuộc Bộ Công an

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Chúc mừng Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Cục Hồ sơ nghiệp vụ là đơn vị có vị trí, chức năng rất quan trọng, giúp Bộ trưởng thống nhất, quản lý, chỉ huy, chỉ đạo công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác quản lý, đăng ký, khai thác các loại hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ, xử lý thông tin nghiệp vụ, hồ sơ điện tử, xây dựng trung tâm thông tin.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương nhằm phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định cho Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến ở cương vị mới cần phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương trong công tác, sinh hoạt, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và các quy chế lãnh đạo, chỉ huy của Bộ, của đơn vị để chăm lo xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành một đơn vị mẫu mực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến khẳng định sẽ phát huy, vận dụng tốt những kinh nghiệm, kiến thức trong chỉ đạo, điều hành công tác thực tiễn thời gian qua, cố gắng nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.