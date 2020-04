Bộ Công an yêu cầu làm rõ vì sao đoàn xe ‘vua’ có thể lộng hành ở Đồng Nai

Thượng tướng Lê Qúy Vương - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 21/4, Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai. Cùng đi với Đoàn còn có lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Thanh tra Bộ,...

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo một số tình hình, kết quả liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; các công tác phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm những đối tượng xuyên tạc, lợi dụng tình hình dịch bệnh đưa thông tin sai lệch.

Theo Đại tá Triệu, đầu năm 2020 đến nay, tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 12%).

Tỷ lệ điều tra các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 86,6%. Công an tỉnh triệt phá hàng chục băng, ổ, nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen.

Đoàn xe "vua" vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khuya 14/4 rạng sáng 15/4.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Qúy Vương yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phải chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm bảo đảm ANTT, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn lễ 30/4, 1/5, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương bức xúc.

Trước đó, khuya 14 đến rạng sáng 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức vây bắt đoàn “xe vua” chạy bất chấp luật giao thông trên Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 25B thuộc địa phận 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Khoảng 23h, tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát cơ động,… đồng loạt kiểm tra đoàn xe chở than trên 2 tuyến đường trên. Hàng chục xe lần lượt bị ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Có 5 xe khác lẩn trốn tại trạm dừng chân gần đó cũng bị lực lượng chức năng tiếp cận, đưa về tổ xử lý.

Tại đây, CSGT kiểm tra giấy tờ xe, giấy phép lái xe của tài xế, kiểm tra ma túy và kiểm tra tải trọng. Kết quả cho thấy nhiều tài xế không có bằng lái, một số người dương tính với ma túy.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, những ô tô được kiểm tra chính là đoàn xe gây bức xúc dư luận bao lâu nay, bị người dân phản ánh là chạy bất chấp Luật Giao thông đường bộ, gây tai nạn chết người.

Những người sống ven Quốc lộ 51 cho biết, thời gian qua, nhiều xe bồn, xe ben, xe hổ vồ chạy bạt mạng trên đường, vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm nhưng lực lượng chức năng xử lý "không đến nơi đến chốn". Điều này khiến nhiều người nghi ngờ có thế lực bảo kê cho các phương tiện này lộng hành trong thời gian dài.

