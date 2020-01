Bộ Công an lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus corona

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do chủng virus corona mới (nCoV) gây ra. Đồng thời, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong Công an nhân dân (CAND).

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong CAND; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế CAND là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Y tế CAND trình bày báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra và kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh của Bộ Công an.

Theo đó, đến nay, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Dịch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của nước này và lây lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo thống kê, tính đến sáng 30/01, trên thế giới có 7.892 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và có 170 trường hợp tử vong. Việt Nam phát hiện 2 trường hợp (là người Trung Quốc) dương tính với nCoV; đến nay, đã điều trị khỏi 1 trường hợp, đang cách ly điều trị trường hợp còn lại.

Việt Nam cũng đang cách ly, điều trị cho 98 trường hợp nghi ngờ bị lây nhiễm bệnh dịch; trong đó đã loại trừ 67 trường hợp, chờ kết quả xét nghiệm đối với 31 trường hợp. Việt Nam cũng chưa ghi nhận công dân và cán bộ y tế của Việt Nam bị lây nhiễm nCoV.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an có 3 công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch, chủ động triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Toàn cảnh cuộc họp phòng, chống dịch bệnh trong Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu.

Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng lớn người qua lại, giao thương với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh lây lan, có thể bùng phát là rất lớn. Do đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các tình huống.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Y tế CAND tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, để nâng cao hiểu biết về dịch bệnh và cách phòng tránh bệnh hiệu quả.