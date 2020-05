Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các trường công an nhân dân

Đại diện Bộ Công an vừa công bố quyết định sáp nhập các trường trung cấp Cảnh sát nhân dân vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 6/4/2020 về việc sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V và cơ sở 2 của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Đồng thời, Thứ trưởng Thành trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; công bố quyết định điều động bổ nhiệm Ban giám hiệu và quyết định thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Bộ Công an điều động các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II gồm: Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Thượng tá Bùi Nghi Lâm; Đại tá Trần Đình Trung, Đại tá Đặng Văn Hiến (cùng là Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V); Thượng tá Nguyễn Thị Xuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong rằng, sau khi sáp nhập Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường nhận thức đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Ngoài ra, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an (TP.HCM), Bộ Công an cũng tổ chức lễ trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang về nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân;

Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Phúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân;

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.