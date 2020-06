Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa tiền của người bán hàng online

Cụ thể, những tên tội phạm này giả là người Việt Nam ở nước ngoài, đặt mua hàng của người kinh doanh trong nước. Sau đó, thông qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội, chúng gửi tin nhắn đường link giả mạo website của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, dẫn dắt các bị hại đăng nhập để rút tiền mà các bị hại tin rằng các đối tượng chuyển để thanh toán mua hàng.

Trang web giả mạo sẽ gợi ý nạn nhân phải khai báo các thông tin như tên, tuổi, địa chỉ, mã số thẻ ngân hàng... để làm thủ tục rút tiền. Sau khi có được thông tin tài khoản, kẻ lừa đảo sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bị hại vào tài khoản của chúng…

Các đường link, trang web lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online.

Bộ Công an cảnh báo, người bán hàng online, các cá nhân kinh doanh cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác; hạn chế việc công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng. Đối với các tài khoản công khai dùng để giao dịch online, người kinh doanh cần hạn chế số tiền dư quá lớn, tránh để bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện hành vi lừa đảo, Bộ Công an đề nghị người dân thông báo ngay đến cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết; hoặc tra cứu địa chỉ để tố giác tội phạm trên chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn).