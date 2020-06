(VTC News) - Đồng cảm với những người lao động nghèo, một chủ cơ sở kinh doanh lập cây nước trà chanh miễn phí giúp mọi người giải nhiệt giữa ngày nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội.

(VTC News) - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ 1/7.