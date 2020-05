Bị kích động, 8.000 công nhân kéo xuống đường phản đối ở Bình Dương

Ngày 30/5, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp các ban, ngành liên quan trong đó có Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến làm việc với lãnh đạo công ty Chí Hùng (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Động thái này được thực hiện sau khi có hàng nghìn người lao động bỏ việc đình công, phản đối việc tạm nghỉ không lương 2 tháng do thiếu nguyên liệu.

Công nhân đổ ra đường đình công tại Công ty Chí Hùng

Trước đó, bắt đầu chiều 26/5 có một nhóm công nhân đến trước trụ sở Công ty Chí Hùng để phản đối việc doanh nghiệp sẽ cho tạm nghỉ việc trong 2 tháng (tháng 7 và 8). Lúc đầu, chỉ vài chục người đình công. Tuy nhiên, cho đến ngày 29/5 số lượng công nhân đình công phản đối lên đến 8.000 người trong tổng số hơn 9.500 công nhân làm việc tại Công ty Chí Hùng.

Sự việc phức tạp hơn khi hàng nghìn công nhân chặn giữa đường huyết mạch khiến giao thông qua lại không lối ra. Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp công an khu vực đến hiện trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Một số đối tượng lợi dụng tình hình để có hành vi đập phá bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Nói về nguyên nhân xảy ra tình trạng công nhân đình công, Công ty Chí Hùng cho biết, do công nhân nghe thông tin công ty không có đơn hàng từ tháng 7 và sẽ cho công nhân nghỉ việc không hưởng lương nên đưa thông tin lên mạng xã hội với nội dung không chính xác, gây kích động cho những đồng nghiệp khác.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, công nhân đã chấm dứt việc đình công

Đại diện Công ty Chí Hùng cho biết thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong tháng 7-8 công ty không có đơn hàng nên sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động với một số công nhân. Dù vậy, phía công ty chưa thông báo cụ thể về tình hình và chế độ hỗ trợ công nhân nên một số công nhân hiểu nhầm rồi đình công để đòi quyền lợi.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn công tác liên ngành đã đến tận nơi, gặp gỡ công nhân để giải thích. Đề nghị công nhân yên tâm sản xuất, không nên nghe kích động, dừng việc gây mất an ninh trật tự.

Ngày 29/5, Công ty Chí Hùng đã ra thông báo cho biết hiện tại công ty vẫn đang sản xuất bình thường, công nhân tới làm việc và thực hiện quẹt thẻ đúng quy định vẫn sẽ được chấm công. Vì vậy, công ty đề nghị công nhân viên tiếp tục yên tâm sản xuất. Về các chính sách hỗ trợ (trong trường hợp tiếp tục thiếu đơn hàng dẫn tới phải tạm hoãn hợp đồng lao động) thì công ty cũng sẽ thông báo sau ngày 20/6.

Được biết, Công ty Chí Hùng là công ty vốn FDI Đài Loan, là một trong những doanh nghiệp sản xuất, gia công giày dép quy mô lớn tại Bình Dương. Tổng số công nhân tại doanh nghiệp này hơn 9.500 người.