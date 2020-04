Bị dân chặn xe vào nhà máy, công ty ở Đà Nẵng đâm đơn kiện

Trưa 23/4, người dân thôn Phước Hậu, Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn chặn xe bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Hoàng Hồng (gọi tắt Công ty Hồng Hoàng Hồng) đóng trên địa bàn thôn Phước Thuận (giáp ranh thôn phước Hậu, xã Hòa Nhơn) không cho xe vào khu sản xuất gạch không nung của công ty này.

Đại diện các hộ dân cho hay, nhiều năm qua, xe chở vật liệu của công ty hoạt động trên tuyến đường liên thôn gây bụi bặm, gây ảnh hưởng cuộc sống. Người dân không cho xe chạy mà yêu cầu đi theo đường công vụ.Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đề nghị được chạy đường liên thôn và hỗ trợ cho các hộ dân này 18 triệu đồng/tháng để xử lý bụi thì được người dân đồng ý.

Người dân ngăn chặn không cho xe vào Công ty Hồng Hoàng Hồng.

Hơn 1 năm trước, Công ty này chuyển đổi chủ sở hữu (vẫn giữ nguyên tên công ty). Chủ mới đề nghị giảm tiền hỗ trợ từ 18 triệu xuống 15 triệu, 13 triệu rồi 10 triệu đồng/ tháng. Người dân thấy DN khó khăn nên đồng ý.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, công ty này không chi trả tiền hỗ trợ nên nhiều người dân kéo đến trước khu sản xuất gạch chặn các xe bồn bê tông, không cho vào trong khu tập kết.

Vụ việc chặn xe kéo dài từ 8h đến 12h cùng ngày vẫn chưa kết thúc. Có 3 xe bê tông ướt bị chặn, phơi dưới nắng quá lâu dẫn đến hư hỏng. Phía công ty đề nghị Công an xã Hòa Nhơn lập biên bản vụ việc, đưa xe về đồn để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Công ty Hồng Hoàng Hồng xác nhận, Công ty Hồng Hoàng Hồng đã có đơn tố cáo ông hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Văn Tuân (Trưởng thôn Phước Thuận).

Theo tố giác, từ khi hoạt động đến nay, công ty bị ép đóng 10 triệu đồng/tháng tiền di chuyển ra vào nhà máy cho một số hộ dân địa phương, nếu không sẽ bị chặn đường, không cho xe di chuyển.

“Từ tháng 9/2019 đến nay, công ty dừng sản xuất để sửa chữa nhà máy và đã nhiều lần làm việc với trưởng thôn xin không đóng tiền trong thời gian trên nhưng không được đồng ý và họ ép buộc chúng tôi đóng tiền đến tháng 12/2019”, ông Bình nói.

Xe trộn bê tông của Công ty Hồng Hoàng Hồng.

Ông Bình cho biết thêm, từ tháng 1/2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà máy ngưng sản xuất hoàn toàn, chỉ tập trung sửa chữa nên không đóng tiền thì ông Tuân và các hộ dân xung quanh nhà máy lập barie, cử người chặn đường, chặn xe, làm ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa nhà máy.

Cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Công an xã Hòa Nhơn xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của Công ty Hồng Hoàng Hồng về sự việc trên. Trưởng Công an xã cho biết đã chuyển vụ việc cho Công an huyện Hòa Vang xử lý theo thẩm quyền.

Video: Người dân tập trung chặn xe của Công ty Hồng Hoàng Hồng