Bé trai 6 tuổi thiệt mạng, mẹ nguy kịch sau va chạm với xe container

(VTC News) - Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C; chỉ số tia UV từ 7-9 với nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

(VTC News) - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

(VTC News) - Bộ Công an vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an - Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.