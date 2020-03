Bé trai 12 tuổi chết đuối dưới hồ bơi chưa được cấp phép

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ra 2 quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm và Đại tá Đặng Hoài Sơn.