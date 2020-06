Bé gái 6 tuổi ở Sóc Trăng bị cha đánh dã man giờ ra sao?

Ngày 8/6, lãnh đạo xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, bé Danh Thị N. (6 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa), nạn nhân trong vụ cha ruột đánh đập dã man đã xuất viện.

Do mẹ N. đã lấy chồng khác, cha của N. (Danh Đa, 24 tuổi) đã bị Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi hành hạ con nên N. được cậu ruột đón về nuôi dưỡng. Hai em của N. đang được bà ngoại của Danh Đa chăm sóc.

Bé N. đã xuất viện.

Trước đó, chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Hoà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa (24 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé Danh Thị N. (6 tuổi, con của Đa).

Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

