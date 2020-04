Bảo vệ tử nạn tại dự án The Manor Crown Huế: 'Mất bò mới lo làm chuồng'

Ngày 20/4, thông tin của PV VTC News có được, mới đây, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản gửi các cơ quan doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại địa phương yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định điều kiện về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Nam bảo vệ tử nạn, Công an ra văn bản nhắc nhở

Đáng chú ý, văn bản nói trên chỉ được cơ quan công an gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi xảy ra sự việc nam bảo vệ tử nạn tại dự án The Manor Crown Huế. Điều này khiến người dân băn khoăn, tại sao cơ quan chức năng không thường xuyên kiểm tra, giám sát mà chờ đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc mới có văn bản nhắc nhở.

Theo văn bản số 665/PC06-Đ2 ngày 15/4 của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng 7h30 ngày 3/4 tại công trình nhà phức hợp cao tầng, dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2, khu A, đô thị mới An Vân Dương (dự án The Manor Crown Huế) xảy ra vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là ông Võ Ngọc Th. (SN 1969, trú phường Tây Lộc, TP Huế) đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình.

Ông Th. chưa được đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ nhưng vẫn được nhận vào làm bảo vệ tại dự án The Manor Crown Huế.

"Qua kiểm tra hồ sơ tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đối với anh Võ Ngọc Th. tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt thấy không đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa được đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ", văn bản của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng nói trên, để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói trên cần tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đã được đào tạo và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, nghiêm cấm việc sử dụng nhân viên bảo vệ chưa được đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. Có hợp đồng lao động với nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Chỉ thực hiện việc đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi cơ quan công an có thẩm quyền có văn bản thẩm duyệt nội dung giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Cấp biển hiệu, trang phục (có logo gắn trên áo đã đăng ký với cơ quan công an có thẩm quyền) cho nhân viên bảo vệ thuộc quyền quản lý. Ký hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ bảo vệ trước khi triển khai công tác bảo vệ.

Không được thực hiện dịch vụ bảo vệ cho các đối tượng, mục tiêu hoặc hoạt động trái quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi triển khai mục tiêu bảo vệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài phạm vi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở phải có văn bản thông báo kèm bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, danh sách nhân viên dịch vụ bảo vệ và số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ (nếu có) tại mục tiêu bảo vệ đó gửi cho công an xã, phường, thị trấn nơi triển khai mục tiêu bảo vệ.

Đối với cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan công an có thẩm quyền bản thống kê danh mục máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ do cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư, kèm theo tài liệu định giá với máy móc, phương tiện kỹ thuật của cơ quan quản lý giá từ cấp tỉnh trở lên.

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ hằng năm quý về tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh vào tuần cuối cùng của tháng 3, 6, 9 và 12 (theo mẫu quy định của Bộ Công an).

Thực hiện quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc huy động nhân viên bảo vệ để tăng cường cho việc đảm bảo an ninh, trật tự trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Duy trì việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự trong suối quá trình hoạt động kinh doanh.

"Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đề nghị doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nghiêm túc", văn bản nêu.

Chủ đầu tư 'đổ lỗi' cho công ty dịch vụ bảo vệ

Văn bản của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định nạn nhân Võ Ngọc Th. chưa được đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ nhưng vẫn được nhận làm bảo vệ tại dự án The Manor Crown Huế là sai với Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, ngày 20/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định, đến thời điểm hiện tại Cơ quan CSĐT vẫn chưa có kết luận chính thức về sự việc nói trên.

"Văn bản cuả Phòng QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là nhiệm vụ của họ. Đây là sự việc nghiêm trọng, có chết người nên Cơ quan CSĐT phải làm thật kỹ, chắc chắn thì mới đưa ra kết luận được", vị lãnh đạo Công an TP Huế nói.

Đại diện chủ đâu tư dự án The Manor Crown Huế đổ lỗi cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Đạt.

Cùng ngày, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Văn Chung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital (thuộc Tập đoàn Bitexco và là Chủ đầu tư dự án The Manor Crown Huế) cho biết, hiện đơn vị chưa nhận được kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Liên quan đến văn bản của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận nạn nhân Th. chưa được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ thì ông Chung cho rằng, phía công ty không trực tiếp ký hợp đồng sử dụng lao động với nạn nhân V.N.T mà thông qua một công ty dịch vụ là Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt.

"Trong hợp đồng chúng tôi cũng ghi rõ là họ (ý nói Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt) phải chịu trách nhiệm việc cung cấp bảo vệ được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ... về tư cách pháp nhân họ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước. Chúng tôi cũng chỉ thuê dịch vụ bảo vệ để bảo vệ công trình chứ không phải bảo vệ tòa nhà khi đưa vào hoạt động", ông Chung nói.

Khi PV VTC News đặt câu hỏi: "Tại sao trong quá trình ký hợp đồng với Công TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Đạt chủ đầu tư không kiểm tra năng lực của công ty này cũng như những hồ sơ, chứng chỉ của những lao động được cử đến dự án làm việc?" thì ông Đỗ Văn Chung lảng tránh và nói: "Tất cả thông tin, hồ sơ chúng tôi cung cấp cho cơ quan công an cả rồi nên giờ chúng tôi chờ kết luận của cơ quan nhà nước. Báo chí cần có thông tin gì hơn thì cần có văn bản gửi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản".

PV VTC News cũng nhiều lần tìm đến trụ sở của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt ở đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, TP Huế) nhưng công ty này đóng cửa, không có ai làm việc.