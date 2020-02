Bác tin ăn trứng gà luộc chữa được virus corona

Tối 6/2, tại các huyện miền núi Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn... (Nghệ An) lan truyền tin đồn ăn trứng gà luộc có thể chữa bách bệnh.

Thông tin hoang đường trên được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng nói nhiều người lại tin đó là sự thật nên đi mua trứng gà về ăn.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội tối 6/2.

Nắm được thông tin, sáng 7/2, Công an các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn... vào cuộc xác minh và khẳng định, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào tin đồn làm ảnh hưởng công tác phòng dịch virus corona.

Trả lời báo chí, Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh tin đồn xuất phát từ đâu và sẽ xử lý những trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cũng liên quan đến các tin đồn thất thiệt xung quanh dịch bệnh mới có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc), chiều 5/2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, thông tin sai sự thật về bệnh dịch. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các cấp, các đơn vị địa phương vào cuộc đấu tranh, xử lý theo quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hiện nay Bộ Công an đang làm rõ hơn 41 trường hợp có biểu hiện không hợp tác để củng cố tài liệu và xử lý hình sự khi đủ điều kiện.

“Tất cả các trường hợp được xử lý đều có cam kết, nếu tái phạm, đủ điều kiện chúng tôi sẽ xử lý hình sự để tránh gây hoang mang cho dư luận về dịch bệnh”, ông Quang nhấn mạnh.

