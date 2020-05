Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón mưa dông diện rộng từ chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (22/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo từ chiều và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón mưa dông diện rộng.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/5:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25- 34 độ; đồng bằng 34-37 độ C.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-40, có nơi trên 40 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-37 độ C.

