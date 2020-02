Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo hôm nay (4/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Bắc Bộ tiếp tục mưa rét.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 4/2:

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ đêm và sáng sớm phổ biến trong khoảng 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ C.

Hà Nội có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt thấp 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rải rác; phía Nam mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét khi nhiệt độ ở mức 13-16 độ C. Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 30-33 độ C.

