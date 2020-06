Bắc Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (19/6), vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 19h đến 01h) như Sìn Hồ (Lai Châu) 23mm, Phiêng Lanh (Sơn La) 26mm, Văn Chấn (Yên Bái) 13mm...

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở các tỉnh Bắc Bộ khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ C.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-35 độ C.

