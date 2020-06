Bắc Bộ có thể đón mưa rào và dông trong đêm nay

Ông Trần Quang Năng, Trường phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm KTTV quốc gia cho hay, những ngày qua, nắng nóng gay gắt xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Ở Hà Nội trong các ngày 7-8/6 có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng 37-40 độ C.

"Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía nước ta kết hợp với hiệu ứng phơn của gió tây đến tây nam.

Trong đợt nắng nóng này, trọng tâm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là ở Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên", ông Năng cho biết.

Trong hôm nay (9/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

"Trong đêm nay và sáng sớm mai, có thể xuất hiện vùng hội tụ trên mực 1.500m ở Bắc Bộ nên khu vực Hà Nội, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sẽ giúp giải nhiệt phần nào, tuy nhiên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh", ông Năng nói.

Đêm nay và sáng sớm mai, miền Bắc có thể đón mưa dông. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày mai (10/6), nắng nóng sẽ tạm thời giảm ở vùng núi Bắc Bộ, trong khi đó ở vùng đồng bằng và trung du nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ C so với hôm nay nhưng vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 34-37 độ C.

Từ 11/6, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại, nắng nóng lại mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 13/6. Từ 14/6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ. Đây là đợt nắng nóng dài kỷ lục (14 ngày), dài nhất từ năm 1993 tới nay.

Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kéo dài đến khoảng ngày 14/6, sau đó dịu dần.

