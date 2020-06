Ảnh: Những người cặm cụi kiểm tra cầu, đường giữa nắng nóng hơn 40 độ C

Cùng chuyên mục

Chồng tá hỏa phát hiện vợ treo cổ tại nhà Tin nhanh 24h (VTC News) - Người chồng đi làm về tá hỏa phát hiện vợ treo cổ ở cầu thang tầng 2, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Công an tỉnh Nghệ An có giám đốc mới Tin nhanh 24h (VTC News) - Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.