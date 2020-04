Ảnh: Công an Hải Phòng ra quân tuần tra, kiểm soát sau 22h hàng ngày

Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, đảm bảo an ninh trật tự, bình an trên địa bàn thành phố, góp phần cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.