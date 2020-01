4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 17/1, tại Km 132+250 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, 4 xe ô tô gồm xe khách BKS 35B-013.08 do Trần Hữu Công (trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái; xe khách BKS 21B-004.22 do Phạm Văn Dũng (trú huyện Yên Bình, Yên Bái) điều khiển; xe 4 chỗ BKS 19A-080.74 do Nguyễn Văn Mão (trú tại thị trấn Hạ Hòa, Phú Thọ) cầm lái, chạy trên cao tốc theo hướng hướng Hà Nội-Lào Cai.

Khi đến đoạn qua xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Yên Bái, cả ba xe trên va chạm liên hoàn với xe bồn BKS 24C-103.9 do Doãn Văn Hoàng (trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Chiều 17/1, trả lời VTC News, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1) cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, 2 xe khách và ô tô con hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng ra đường, khoảng 10m taluy bị gãy đổ. Bốn xe gặp nạn nằm chắn toàn bộ làn đường theo hướng Hà Nội đi Lào Cai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.