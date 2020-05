4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM chỉ ghi nhận 6 vụ tai nạn giao thông

Ngày 4/5, Công an TP.HCM cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thành phố được bảo đảm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện và hoạt động chào mừng lễ 30/4 và 1/5.

4 ngày nghỉ lễ, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2019), điều tra, khám phá 19 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 35 đối tượng, thu hồi 6 xe máy, 46.000.000 đồng, 1 điện thoại di động.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông khiến 7 người chết.

Về tình hình trật tự giao thông, Công an TP.HCM ghi nhận 6 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, khiến 7 người chết. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

CSGT lập biên bản 2.487 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 6 xe ô tô, 433 xe gắn máy, 243 giấy tờ xe các loại và ra quyết định xử phạt hành chính 1.134 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 904.330.000 đồng.

CSGT cũng lập biên bản 45 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy, ra quyết định xử phạt 62 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 34.300.000 đồng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM chỉ xảy ra 2 vụ cháy (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019), không có thiệt hại về người. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ 2 vụ, cứu được 1 người.

