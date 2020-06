12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn tại tòa nhà Hòa Xá khiến 2 công nhân rơi từ tầng 14 xuống dưới, 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

(VTC News) - Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.