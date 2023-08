Tin nắng nóng Bắc Bộ từ 26/8 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ từ 26/8 và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Theo đó, ngày hôm nay (25/8), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 37,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 36,7 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,9 độ C,…Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. (Ảnh: Ngô Nhung)

Dự báo, ngày 26-27/8, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 27/8 Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc vào ngày 28/8, ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước

Từ đêm 25 - ngày 26/8

Bắc Bộ và Thanh Hoá, từ đêm 25-26/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Trung Bộ, ngày 26/8 nắng nóng mở rộng ra Thanh Hóa.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ 27/8-3/9

Bắc Bộ, ngày 27/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng đêm 27-28/8 có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Trung Bộ, ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng. Ngày 28/8, nắng nóng thu hẹp còn từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 29-31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; Từ ngày 29/8-3/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 28/8 có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.