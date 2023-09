Tin mưa dông diện rộng từ đêm 16/9 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở ven biển Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Đêm 16/9, ở vùng ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh: Anh Trí)

Theo đó, sáng và trưa nay (16/9), ở khu vực ven biển Đông Bắc Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ; trưa và chiều nay ở Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 16/9 có nơi trên 50mm như: Con Cuông (Nghệ An) 77,4mm, Nghĩa Thọ (Quảng Ngãi) 55,0mm, Ninh Tây (Khánh Hòa) 77,4mm, Ngã Ba 46 (Bình Thuận) 66,0mm.

Dự báo, đêm 16/9, ở vùng ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Chiều tối và tối ngày 16/9 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày cho cả nước

Từ đêm 16 đến ngày 18/9

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng ven biển và Nam Đồng bằng đêm 16/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bắc Trung Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng 16/9 cục bộ mưa vừa, mưa to; từ đêm 17/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 18 đến ngày 26/9

Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.