Tin mưa dông diện rộng ngày 5/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới có mưa rào, nền nhiệt giảm nhẹ. (Ảnh: Đắc Huy)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTDBKTTVQG) đã phát đi bản tin cảnh báo mưa dông diện rộng từ 5/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Theo đó, đêm qua và sáng nay (5/6), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 8h ngày 05/6 có nơi trên 70 mm như: Minh Quang (Vĩnh Phúc) 122.8mm, Phấn Mễ (Thái Nguyên) 77.8mm, Đa Cốc (Thái Bình) 71mm, Măng Tố (Bình Thuận) 74.2mm, Mỹ Đức (Lâm Đồng) 73.6mm,…

Dự báo, ngày và đêm 5/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày và đêm 5/6 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Chiều tối và tối ngày 5/6, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 5/6, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo TTDBKTTVQG, Hà Nội 10 ngày tới có kiểu thời tiết phổ biến hàng ngày: có mây, có mưa rào và dông. Nền nhiệt trong các ngày thấp nhất 26 độ C, cao nhất 35 độ C; giảm nhẹ so với những ngày đầu tháng 6.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Những thông tin cụ thể về tình hình mưa nắng, dự báo thời tiết Hà Nội cũng như các khu vực khác trên cả nước sẽ được VTC News cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.

Huyền Thanh