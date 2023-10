Tin không khí lạnh tăng cường từ đêm 9/10 và dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin không khí lạnh tăng cường và dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ 9/10-18/10/2023) khu vực Hà Nội.

Theo đó, hiện nay (9/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 9/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. (Ảnh: Nhung Huy)

Dự báo, khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ D, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ D.

Trên biển, từ gần sáng ngày 10/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo chi tiết:

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay 9/10, Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nền nhiệt dao động thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 10/10 đến 18/10.

Từ mai 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt Hà Nội giảm nhẹ. Kiểu thời tiết không mưa, có nắng, nền nhiệt thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 29 độ C vẫn duy trì trong hai ngày 10-11/10.

Ngày 12/10, Hà Nội có mưa rào, dông, nhiệt độ thấp nhất 28 độ C.

Mưa rào còn tiếp tục hết ngày 13/10. Từ 14/10 đến 18/10, Thủ đô hết mưa, nắng trở lại. Thời tiết đẹp, mát mẻ về đêm và sáng với nền nhiệt cao nhất trong ngày không quá 32 độ C.

Dự báo thời tiết 3 ngày (8-10/10).