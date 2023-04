(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTDBKTTVQG) đã phát đi bản tin 15 giờ 30 ngày 24/4 về tình hình mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Từ chiều tối ngày 24-25/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông.

Theo đó, hiện nay (24/4), khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối ngày 24-25/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Từ ngày 25-26/4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trong khi Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh, mưa dông, nền nhiệt giảm thì ngày hôm nay 24/4, Nam Bộ vẫn tiếp tục tình trạng nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Biên Hòa (Đồng Nai) 37 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,7 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 27/4, sau đó từ 28/4 nắng nóng giảm dần.

Huyền Thanh