Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ 9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng

(VTC News) - Theo Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai đã được tìm thấy lúc trưa nay, xác nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 7km.

Chiều tối 16/3, ông Vương Trinh Quốc, Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai cho biết: "Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm được nạn nhân cuối cùng trong số 9 nạn nhân xấu số chết đuối trên sông Hồng (Lào Cai)".

"Khoảng 11 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân Lò Văn Nan, 29 tuổi, trú tại thôn Bản Khiết, xã Mường Kim (Than Uyên - Lai Châu) đã được tìm thấy trên sông Hồng thuộc địa phận xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Suốt những ngày qua, người nhà của nạn nhân cùng với lực lượng tìm kiếm đã tìm dọc tuyến sông ở gần khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa thấy. Đến trưa nay thì xác nạn nhân nổi lên ở cách khu vực hiện trường hơn 7km", ông Quốc nói.

Người nhà nạn nhân ra bờ sông Hồng mong tin nhưng phép màu đã không xảy ra. (Nguồn ảnh/Thanh tra)

Theo Công an huyện Bát Xát, lực lượng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước, không có tác động của ngoại lực.

Chiều 16/3, thi thể nạn nhân Lò Văn Nan đã được bàn giao cho gia đình mang về quê mai táng.

Trả lời PV, thân nhân của anh Nan cho biết, do cuộc sống khó khăn, anh cùng một số người trong làng sang Lào Cai làm thuê công việc bốc vác, mới rời nhà đi được 3 – 4 ngày thì gặp nạn.

Được biết, cả 9 nạn nhân xấu số đều là nam giới, là người dân tộc thiểu số ở những vùng nghèo của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu. Trong số này, nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 16 tuổi.

Video: 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng bị bắt giữ

>>> Đọc thêm: Thuyền máy gặp nạn, 5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

Kim Thược