Tìm ra phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại nhờ... đo nhịp tim khán giả

Nghiên cứu khoa học chỉ ra bộ phim kinh dị siêu nhiên Sinister (2012) của đạo diễn Scott Derrickson là tác phẩm đáng sợ nhất mọi thời đại.

Sinister (2012) của đạo diễn Scott Derrickson là tác phẩm kinh dị siêu nhiên có sự góp mặt của Ethan Hawke trong vai Ellison, nhà văn chuyên viết mảng tiểu thuyết tội phạm. Phim xoay quanh những biến cố xảy ra với gia đình Ellison sau khi họ chuyển tới sống trong căn nhà mới.

Trên gác mái ngôi nhà, Ellison tìm thấy bộ sưu tập các cuộn phim quay bằng máy Super 8 cổ điển. Nội dung của chúng ghi lại những vụ giết người dã man. Càng tìm hiểu sâu bí ẩn nằm sau những đoạn băng, Ellison càng đẩy tính mạng của chính anh và các thành viên trong gia đình vào vùng nguy hiểm.

Trong Sinister, càng đến gần chân tướng sự thật, Ellison và các thành viên trong gia đình anh càng đến gần án tử.

Sau khi ra mắt, Sinister nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Tại phòng vé, phim thành công rực rỡ khi gặt hái 82,5 triệu USD doanh thu từ kinh phí ban đầu chỉ rơi vào khoảng 3 triệu USD.

Thành công tạo tiền đề cho sự ra đời của phần hậu truyện Sinister 2 vào năm 2015. Bộ phim do Ciaran Foy đạo diễn từ kịch bản do Scott Derrickson và C. Robert Cargill, biên kịch của phần phim trước, chấp bút.

Tuy nhiên, Sinister 2 không khiến giới phê bình ấn tượng. Bộ phim bị chỉ trích lạm dụng các cảnh hù dọa và những chi tiết rùng rợn không đắt giá. Kết quả, thương hiệu Sinister trên màn ảnh đã dừng lại sau hai phần.

ScreenRant đưa tin trong một nghiên cứu gần đây do boardbandchoices thực hiện (thông qua Forbes) với tên gọi Science of Scare Project, 50 người ở nhiều độ tuổi đã được cho xem khoảng 100 giờ các tựa phim kinh dị.

Thông qua việc đo nhịp tim những người tham gia, boardbandchoices có thể xác định 35 tựa phim kinh dị đáng sợ nhất từng được sản xuất trên tổng số 50 phim được đưa vào thử nghiệm.

Kết quả, Sinister đã đứng đầu danh sách. Tim của một người đập trung bình 65 nhịp mỗi phút trong trạng thái bình thường. Khi các đối tượng nghiên cứu xem Sinister, con số này tăng lên 86 nhịp/phút.

Sinister từng được lên kế hoạch kết hợp với vũ trụ điện ảnh Insidious. Tuy nhiên kế hoạch bị bỏ dở sau kết quả không khả quan của hậu truyện.

Bộ đôi biên kịch và đạo diễn của Sinister đều chia sẻ bài viết tổng hợp kết quả nghiên cứu - What is the scariest movie ever? Science now has an answear to that question - đăng tải trên Forbes lên tài khoản mạng xã hội.

C. Robert Cargill viết: “Kỳ lạ ở chỗ, các đơn vị phát hành bộ phim tại Anh đã nghĩ ra chuỗi sự kiện quảng bá trước khi phim ra mắt xoay quanh ý tưởng này. Họ mời các chuyên gia y tế đo nhịp tim và huyết áp của khán giả trong khi xem phim”.

Bộ phim đứng thứ hai trong danh sách là Insidious, tác phẩm kinh dị nổi tiếng với những cảnh hù dọa được dàn dựng công phu. Tình tiết trong phim đã kiến nhịp tim khán giả đạt đỉnh 133 nhịp/phút (cảnh kịch tính nhất của Sinister khiến nhịp tin khán giả tăng lên 131 nhịp/phút).